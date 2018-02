Volpi su Marinella, manca solo il parere dei liquidatori

Questa mattina incontro a Sarzana fra Chisoli e Cavarra. Il sindaco: "Confermata la volontà di rilanciare l'azienda e salvare i posti di lavoro. Decisiva la proroga ottenuta in estate".

Sarzana - Val di Magra - Questione di ore, al massimo di un giorno o due, poi il futuro della tenuta di Marinella con i suoi lavoratori e la sua mandria sarà chiaro. A breve infatti i due liquidatori della Spa daranno un responso sulle due trattative in corso con Renovo e la White Holding di Gabriele Volpi, ultima ad essersi aggiunta al tavolo ma ad oggi la più accreditata per il salvataggio della storica azienda.

Questa mattina intanto il sindaco Cavarra ha incontrato Stefano Chisoli, rappresentante del gruppo del patron dello Spezia Calcio il quale ha messo al corrente il primo cittadino dei progetti di rilancio dell'azienda.



“Mi ha confermato che l'offerta è stata depositata – spiega Cavarra a CdS al termine dell'incontro – ora attendiamo tutti la risposta dei liquidatori De Thiene e Pagni. L'obiettivo della White Holding è quello di salvaguardare i posti di lavoro e ridare corpo e piena produttività ad un marchio storico del nostro territorio. Non è la prima volta che Volpi si affaccia su Marinella – ricorda il sindaco – tre anni fa era stato mandato dall'allora presidente della Regione Burlando per verificare la possibilità di fare il centro sportivo per lo Spezia. Quello era l'inizio di un interessamento da parte di Volpi per Marinella, perché non si parlò solo di sbocchi sportivi – precisa – allora l'azienda non era nella situazione attuale, ma oggi c'è una volontà di puntare con decisione sulla tenuta. Come tre anni fa e come in ogni altra occasione in cui qualcuno si è dimostrato interessato all'area – aggiunge Cavarra – ho dato la massima disponibilità e non appena la trattativa si chiuderà positivamente saremo a disposizione per collaborare con il nuovo soggetto. Siamo arrivati a questo snodo cruciale con due offerte sul tavolo dei liquidatori – conclude – grazie alla mobilitazione del giugno scorso quando sostenemmo con forza di fronte alla proprietà di andare avanti ed impedire che la mandria fosse venduta e l'azienda venisse chiusa. Attendiamo le decisioni dei liquidatori”.