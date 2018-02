Volpi su Marinella, Cavarra incontra Chisoli

Il sindaco di Sarzana nelle prossime ore vedrà il commercialista e presidente dello Spezia. "E' stato fondamentale tenere in vista l'azienda fino a oggi".

Sarzana - Val di Magra - “Questa mattina mi sono messo in contatto con Stefano Chisoli, martedì ci vedremo per un primo incontro”. Lo afferma il sindaco di Sarzana Alessio Cavarra all'indomani dell'annuncio da parte della White Holding, società della galassia di Gabriele Volpi, di aver presentato una proposta per rilevare la tenuta di Marinella.

Il commercialista e presidente dello Spezia Calcio incontrerà dunque il primo cittadino per fare il punto su una situazione che dunque potrebbe avere una svolta improvvisa e decisiva in un momento delicatissimo.

“Come ho fatto in questi anni con tutti coloro che hanno mostrato il loro interesse a Marinella – spiega Cavarra – ho chiesto un incontro per capire obiettivi e prospettive future dell'importante gruppo interessato all'azienda agricola. Credo – aggiunge – che la nostra insistenza portata avanti fino ad oggi per tenere in vita l'azienda si sia rivelata fondamentale. Nel giugno scorso i liquidatori volevano vendere la mandria e lasciare a casa gli operai, cosa che non è avvenuta anche perché noi e i sindacati abbiamo tenuto duro ottenendo la proroga al 31 dicembre. Una tenacia riconosciuta anche dal fatto che oggi ci sono due realtà (Renovo oltre al gruppo Volpi) interessate a questa importante realtà della Val di Magra. È stato fondamentale aver tenuto duro”.

In merito al ritorno di fiamma del patron dello Spezia e del suo gruppo per Marinella Cavarra conclude: “Ci eravamo già visti due anni fa quando volevano costruire il centro sportivo. Mi sembra che siano interessati ad intervenire, valuteremo nel concreto gli obiettivi. Il nostro resta quello di tenere viva l'azienda e i suoi posti di lavoro”.