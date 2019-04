Volontario in cure palliative, un corso gratuito con La Libellula

Sarzana - Val di Magra - L'onlus "La Libellula" organizza il terzo corso formativo per volontari in cure palliative. Il primo appuntamento si è tenuto il 29 marzo presso la Pubblica Assistenza di Sarzana. Questo il resto del programma.





5 Aprile 2019

Sala III piano Fondazione Carispezia via D. Chiodo, 36 – La Spezia “LE CURE PALLIATIVE NELLA REALTA’ DELL’ASL5 SPEZZINO... A DOMICILIO E... IN HOSPICE” Mario Bregnocchi – Silvia Mencaraglia



12 Aprile 2019

Sala della Repubblica c/o Pubblica Assistenza Sarzana via Falcinello 1 - Sarzana “LA COMUNICAZIONE EFFICACE NELL’ESPERIENZA DEL VOLONTARIO IN CURE PALLIATIVE” Matteo Freggia e i Volontari della Libellula



3 Maggio 2019

Sala III piano Fondazione Carispezia via D. Chiodo, 36 – La Spezia “LE CURE PALLIATIVE... NELL’ESPERIENZA DELLE CORSIE OSPEDALIERE” Marianna Rondini



10 Maggio 2019

Sala della Repubblica c/o Pubblica Assistenza Sarzana via Falcinello 1 - Sarzana “IL CORDOGLIO ANTICIPATORIO E IL LUTTO” Annagiulia Ghinassi



17 Maggio 2019

Sala multimediale TeleLiguriaSud P.le Giovanni XXIII – La Spezia “IL FINE VITA E I SUOI DILEMMI” Costanza Galli



Il corso si terrà dalle ore 17.00 alle ore 18.30

La partecipazione è gratuita

per informazioni 391.4543482