Volontariato amegliese attivo su tutti i fronti: spese a domicilio, farmaci e donazioni

Sarzana - Val di Magra - Una corsa contro il tempo quella che stiamo vivendo da settimane su tutto il territorio nazionale ed anche nei piccoli paesi come Ameglia, dove l’età media degli abitanti supera i cinquant’anni, non è semplice gestire il fatto di non poter uscire di casa, interrompendo quindi tutti quei rapporti di assistenza e vicinanza con le persone anziane e bisognose.

L’emergenza dovuta al nuovo corona virus ci impone un allontanamento sociale per la salvaguardia della salute pubblica, soprattutto per i soggetti a rischio come anziani, persone con patologie pregresse e immunodepressi ma gli stessi hanno ovviamente bisogno di aiuto per la spesa, il reperimento dei farmaci ed altre pratiche quotidiane.

A questo proposito il mondo del volontariato amegliese ha attivato alcuni servizi fondamentali, con la collaborazione dei commercianti e degli operatori sanitari.



Vediamo nello specifico di cosa si tratta:

Protezione civile: #Ioconsegnoacasa, servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità, rivolto alle persone anziane e/o malate che non possono uscire nemmeno per la spesa. Attivo da 15 giorni, i volontari contano 215 interventi, 600 ore di operatività. Le consegne vengono effettuate in collaborazione con il Gruppo antincendio e DOTEVE’ che ha messo a disposizione scooter elettrici per le consegne soprattutto nei posti difficili da raggiungere con le auto.

Per quanto concerne i medicinali, i volontari possono recarsi presso la farmacia dell’ospedale S. Bartolomeo e ritirare il necessario previo ritiro ricetta o comunicazione ricetta elettronica.

I volontari, inoltre, hanno stanziato 1000.00€ e attivato una campagna di raccolta fondi per acquistare dispositivi di sicurezza da donare a medici, infermieri e personale ausiliario del reparto COVID e pneumologia di Sarzana. Ad oggi sono stati consegnate 300 tute anticontaminazione e 190 paia di occhiali protettivi. Per continuare a contribuire potete collegarvi alla pagina fb https://www.facebook.com/protezionecivilecomuneameglia/ e scrivere un messaggio privato tramite messenger oppure chiamare il numero 0187 609239 per ricevere tutte le informazioni.



Croce Rossa italiana, sede Fiumaretta: Servizio di consegna domiciliare di farmaci e beni di prima necessità. E’ possibile contattare la sede di Fiumaretta, i volontari ritirano la ricetta e si recano in farmacia per acquistare tutto il necessario.

E’ attiva inoltre una campagna di raccolta fondi per poter acquistare i dispositivi di sicurezza per tutti i volontari e per il personale medico che opera in sede e sulle ambulanze. Per contribuire potete trovare tutte le informazioni sulla pagina fb https://www.facebook.com/Croce-Rossa-Italiana-Comitato-Ameglia oppure contattando il numero 0187/64727



AVIS: Attiva la campagna #escosoloperdonare. Su tutto il territorio provinciale è possibile recarsi nelle sedi preposte per donare sangue in tutta sicurezza. Per informazioni su orari ed altro, i volontari della sezione Ameglia possono contattare il numero 3452349659 oppure collegarsi alla pagina fb https://www.facebook.com/Avis-comunale-Ameglia. Donare, soprattutto in questo momento, è un gesto importantissimo quindi chi è in buona salute lo faccia.