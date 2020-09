Volontari temporanei, Croce Rossa Ameglia in prima linea

Sarzana - Val di Magra - La Croce Rossa di Ameglia saluta e ringrazia i volontari temporanei reclutati durante l’emergenza Covid-19 e gli dà l’arrivederci al prossimo corso per volontari del soccorso in via di allestimento. E’ stato un periodo intenso per il Comitato Locale della Croce Rossa di Ameglia che ha visto l’associazione in prima linea con il servizio pronto spesa e pronto farmaco. Un servizio svolto grazie al fondamentale supporto di 25 volontari temporanei che hanno permesso di svolgere il servizio nei comuni di Sarzana, Luni, Castelnuovo Magra coadiuvando il lavoro degli assistenti sociali e della Protezione Civile. Un servizio che ha reso possibile l’assistenza a ben 85 famiglie delle quali 55 hanno usufruito del servizio Pronto Spesa. Oltre al servizio Pronto Spesa è stato possibile effettuare la consegna di oltre 100 pacchi alimentari realizzati grazie al carello solidale allestito presso il supermercato DPiu di Sarzana e alle forniture dell’hub regionale. Tutti i servizi sono stati svolti grazie all’ausilio che i numerosi volontari temporanei reclutati in tutta la provincia che in simbiosi con i volontari del soccorso che hanno permesso di svolgere i servizi di consegna farmaci e spesa, servizio di centralino per la ricezione delle segnalazioni e prenotazioni, realizzazione dei pacchi alimentari, servizio di magazzino e raccolta alimentare e servizio di consegna pasti. Un insieme di servizi che ha dimostrato come la Croce Rossa di Ameglia, oltre a occuparsi del soccorso sanitario stia diventando un punto di riferimento nel sociale della Val di Magra. Esperienza positiva nell’estate 2020 lo ha dato anche il servizio di vigilanza e soccorso nella spiaggia di Punta Corvo nel Comune di Ameglia che ha visto i Volontari impegnati nel presidio della splendida, quanto impervia, spiaggia amegliese nei mesi di luglio e agosto.