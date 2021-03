Volontari impegnati nella pulizia del litorale di Marinella

Sarzana - Val di Magra - Nonostante il tempo incerto questa mattina si è svolta comunque con successo l'iniziativa organizzata da "Tourismfactory" in collaborazione con la Pro Loco di Sarzana per la pulizia di alcuni tratti del litorale di Marinella dove le ultime mareggiate hanno riportato legname e detriti. Armati di sacchi, guanti e tanto impegno, i volontari - fra i quali molti giovani - hanno rimosso molti rifiuti nell'area dell'ex Maestrale.

"Grazie a tutti - ha sottolineato Sheila Cabano per l'associazione - ad Alessandro Cecchini che ci ha coordinato, ad Anna Minelli che ci ha diretto, i volontari che sono intervenuti con i bambini e con le mascotte a quattro zampe, e a chi ci ha sostenuto. Vi aspettiamo alla prossima".