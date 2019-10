Volontari della Protezione Civile amegliese aprono le porte a grandi e piccoli

Sarzana - Val di Magra - All’iniziativa nazionale istituita dal Presidente del Consiglio il 1° Aprile 2019, denominata “settimana nazionale della Protezione Civile”, l’amministrazione comunale di Ameglia aderisce proponendo una serie di attività volte a far conoscere le svariate mansioni portate avanti dai volontari durante i loro interventi. Domenica 13 Ottobre, in corrispondenza della Giornata Internazionale per la riduzione dei disatri ambientali proclamata dall’Onu, il Gruppo di Volontari della Protezione Civile di Ameglia aprirà le porte della propria sede dedicando il proprio tempo a tutti coloro che vorranno partecipare, in special modo ai ragazzi delle scuole medie.



A partire dalle 10.30, dopo la presentazione a cura delle istituzioni, si potrà quindi aderire al programma come segue:

- Dalle 11 simulazioni di scenari in cui si è chiamati ad intervenire (disostruzione pediatrica, spegnimento incendi etc.)

- Guida al percorso con teleferica per bambini

- Esposizione mezzi e attrezzature A.I.B. (anti incendi boschivi), P.C. (Protezione Civile) e C.R.I (Croce Rossa Italiana)

- Ore 15.30: simulazione di un incidente stradale con feriti



Una giornata delicata e molto importante per tutti i cittadini – spiega il Vice Sindaco Cadeddu – finalizzata a sensibilizzare la collettività sui temi della Protezione Civile, della resilienza e della risoluzione dei rischi con particolare riguardo alla conoscenza diretta della capacità d’intervento delle diverse articolazioni della struttura operativa del corpo di volontariato del nostro territorio. Invito tutti quindi a partecipare sottolineando l’importanza delle tematiche in programma durante l’evento. Un sentito grazie ai Volontari amegliesi per il loro importante lavoro svolto da sempre per la nostra comunità. La manifestazione si terrà in Via Maestà 30, presso la sede della Protezione Civile di Ameglia.