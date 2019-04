Volontari Rotaract puliscono la spiaggia di Fiumaretta

Sarzana - Val di Magra - Domenica 31 marzo il Rotaract Club La Spezia, in collaborazione con l'Interact Club Sarzana ed H-Seeds, ha partecipato al progetto internazionale "We love the sea", un'iniziativa di pulizia e salvaguardia delle spiagge ormai giunta alla sua 11° edizione. L'iniziativa si è svolta presso la spiaggia libera di Fiumaretta ed è stata patrocinata dal Comune di Ameglia.

L'evento, svoltosi con il supporto di IREN Ambiente, ha visto partecipare oltre una cinquantina di persone ed ha consentito di avviare al recupero 40 kg di plastica e 20 kg di vetro, nonché di ripulire la spiaggia da oltre 600 kg di rifiuti non riciclabili e da altri ingombranti vari (copertoni, calzature, reti da pesca, sedili di natanti, etc.).

"We love the sea" è stata promossa dal Rotaract Bari Agorà con il supporto della Surfrider Foundation - organizzazione ambientale no-profit statunitense che opera per la protezione e la salvaguardia degli oceani, delle onde e delle spiagge nel mondo - e si è svolta in contemporanea mondiale, con la partecipazione di altri Rotaract ed Interact Club, con l'obiettivo di sensibilizzare sulla tematica, estremamente attuale, dell'inquinamento dei nostri mari e delle nostre spiagge