Vivere bene la Macchia: "Ma quali bretella e rampe, si apra casello a Ceparana"

Sarzana - Val di Magra - Siamo alle porte dell’inizio della fase 2 dell’emergenza covid19 e tutta la politica sta riscaldando i motori per la ripartenza della Nazione; anche la politica nostrana non è da meno.

Ma ci chiediamo: si è già dimenticata delle colonne militari che trasportavano le bare da Bergamo? Gli appelli degli scienziati, che sottolineano come migliorare la salute dell’uomo e degli animali assieme a quella delle piante e dell’ambiente sia l’unico modo per mantenere e preservare la sostenibilità del pianeta , vengano tenuti nella corretta considerazione?

Purtroppo noi non abbiamo questa percezione anzi, siamo sconcertati dalle superficialità di questa politica che si appresta a violentare per l’ennesima volta un comune, Santo Stefano di Magra, e un territorio, La Macchia, con colate di cemento per costruire strade, viadotti e mega impianti.

Ma siamo l’ombelico di tutte le nefandezze?

Non bastano i container, il traffico, il TMB, le svariate servitù come asse autostradale, Snam, elettrodotti, metanodotti?

Sembra che tutte le problematiche, le criticità territoriali e dei paesi limitrofi alla fine trovino soluzione qui, nella località La Macchia.

Siamo basiti dalle proposte del comune di Aulla che decide di risolvere i suoi problemi scaricandoli su un altro territorio, su altri cittadini.

Siamo vicini alla popolazione di Albiano e ne comprendiamo l’isolamento, perciò siamo disponibili a trovare soluzioni adatte per questa contingenza, e accetteremmo anche di condividerne i sacrifici, se non ci fossero altre soluzioni.

Ma la soluzione in realtà c’è, ed è già pronta a costo zero; è l’utilizzo del casello autostradale di S. Stefano M. che dista 500 metri dal parcheggio a15 da cui dovrebbe partire l’ipotetica nuova rampa.

Perché allora ipotizzare un cavalcavia , che dovrebbe fra l’altro superare un notevole dislivello?

Cos’è questa proposta blasfema se non insipienza , incapacità di valutazione?

Ora la popolazione della Macchia si ribella e dice no alla rampa provvisoria che dalla A15 porterebbe il traffico di Albiano a sfociare su un vecchio e inadatto cavalcavia in via Arenelle per poi proseguire su via Togliatti.

La popolazione della Macchia dice no alla bretella Ceparana- S. Stefano, che aumenterebbe il traffico su gomma sul nostro territorio .

La popolazione della Macchia dice sì all’apertura del casello autostradale a Ceparana, dice sì a tariffe agevolate sulla tratta Pontremoli-Aulla-Carrara per pendolari ed operatori economici.

La popolazione della Macchia dice no alla costruzione del digestore anaerobico di Saliceti per le note e ampiamente dimostrate controindicazioni che presenta alle quali aggiungiamo la produzione di oltre 4 volte le polveri sottili di un normale turbogas per la produzione di energia elettrica.

Il mondo scientifico ha effettuato studi sulla trasmissione dei virus per via aerea che viaggiano a considerevoli distanze trasportate dalle polveri sottili causate dall’inquinamento da traffico.

La conferma ci viene da uno studio congiunto delle università di Bari, Milano, Bologna, Trieste , Napoli coordinato dal prof Alessandro Miani e da da S.I.M.A. ( Società Italiana per lo Studio Ambientale); l’inquinamento da traffico risulterebbe dunque un vettore di epidemie

La popolazione della Macchia dice sì alla costruzione di piccoli impianti aerobici per lo smaltimento della FORSU a livello di comprensorio.



Comitato Vivere bene La Macchia