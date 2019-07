Visite specialistiche gratis per le fasce deboli

Sarzana - Val di Magra - La crisi continua a mordere e, si sa, ci sono italiani per i quali il proverbiale buco in più nella cintura equivale alla rinuncia alle cure mediche. Che il piatto piange lo sa bene la Pubblica assistenza Misericordia e Olmo di Sarzana, quotidianamente e costantemente all'opera al servizio della comunità forte di un'ottantina di volontari attivi, sette ambulanze e sette autovetture, senza dimenticare il gradito servizio di ambulanza veterinaria e il camion adatto a esigenze di protezione civile sanitaria. Ha del provvidenziale l'idea sorta in Via Falcinello: organizzare sotto gli uffici della sede Pa, al pianterreno del complesso in cui sorge anche la Sala della Repubblica, un gabinetto medico dedicato alle fasce più fragili della popolazione.



“Insieme all'assessorato alle Politiche sociali e all'associazione dei medici – spiega a CdS il presidente della Pubblica assistenza Giorgio Oddi – intendiamo cominciare a offrire questo servizio alla cittadinanza. Se uno specialista vorrà mettere a disposizione alcune ore del suo tempo, noi lo ospiteremo nel gabinetto medico di prossima realizzazione, dove si occuperà di pazienti in situazioni tali da aver difficoltà ad accedere a visite specialistiche. Penso che potremmo essere operativi in questo senso in autunno. Abbiamo già fatto domanda per ristrutturare i locali, penso che ci sarà il beneplacito da parte del Comune di Sarzana. Sarà altresì necessario organizzare tutto nei dettagli per essere sicuri di aiutare quelle persone che davvero si trovano in difficoltà. Il servizio sarà interamente gratuito, poi se qualcuno vorrà lasciare un'offerta simbolica ben venga”.