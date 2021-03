Visite istituzionali al Canale Lunense

Sarzana - Val di Magra - Proseguono le visite dei rappresentanti delle istituzioni al Consorzio di bonifica e irrigazione Canale Lunense. In due distinti incontri l'ente ha accolto di recente i consiglieri regionali Roberto Centi (Lista Sansa) e Paolo Ugolini (M5S). Il presidente Francesca Tonelli, il direttore Corrado Cozzani e il vicepresidente Lucio Petacchi li hanno ricevuti seguendo un programma consolidato: prima, l'accoglienza nella sede storica di via Paci a Sarzana per illustrare l'attività riguardante la fornitura di acqua destinata all’agricoltura e la manutenzione del reticolo che consente la corretta regimazione delle acque piovane; poi, il sopralluogo ai cantieri, agli impianti irrigui e idrovori e alla centrale idroelettrica.

A fine visita, Centi ha dichiarato di essere rimasto colpito dal valore storico e soprattutto dall’efficienza e della qualità dell'organizzazione del Canale Lunense, parlando di un sistema fondamentale per lo sviluppo agricolo e la tutela del territorio. Sulla stessa lunghezza d'onda Paolo Ugolini che ha avuto modo di venire a contatto in dettaglio con l'operatività del Consorzio sia nelle sue funzioni di supporto allo sviluppo dell'agricoltura in Val di Magra sia nell'importante ruolo che svolge per la sicurezza idraulica.

Centi e Ugolini hanno promesso il loro sostegno a livello regionale a favore del Consorzio. Obiettivo: sostenere i nuovi progetti, già pronti per il Recovery Plan, anche prevedendo incontri specifici nelle competenti commissioni per meglio illustrarli in vista della candidatura ai finanziamenti.