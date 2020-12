Visitare Sarzana, così gli studenti dell'Arzelà immaginano il post pandemia

Sarzana - Val di Magra - Quest’anno a causa delle molteplici restrizioni imposte dalla pandemia, numerose attività che fino allo scorso anno erano all’ordine del giorno sono diventate più complesse da svolgere, tra cui l’alternanza scuola/lavoro che da anni è inserita nel percorso curriculare degli studenti per avvicinarli al mondo del lavoro.

Grazie ad un’idea della professoressa Giampietri, che ha trovato subito la collaborazione della Pro Loco Sarzana, gli studenti delle terze classi dell’istituto tecnico Cesare Arzelá ad indirizzo turistico, quest’anno sfrutteranno le potenzialità dello smart-working svolgendo il loro tirocinio curriculare in un progetto di sviluppo territoriale: studiando, approfondendo e realizzando degli itinerari da proporre nel post-pandemia ai turisti che visiteranno Sarzana.

Una collaborazione che vedrà quindi gli studenti dell’Arzelà impegnati nella stesura degli itinerari turistici che andranno ad implementare il progetto #scoprisarzana a cui la Pro Loco, sta lavorando per la promozione turistica di Sarzana, invogliando i turisti a scoprire Sarzana con percorsi esperienziali tra storia del territorio, bellezze paesaggistiche e culturali, e le antiche tradizioni enogastronomiche.



A dare man forte ai docenti dell’Arzelà coinvolti nell’iniziativa ed in supporto agli studenti, si affiancheranno anche David Paruano, marketing specialist di Kreativlab e consigliere Pro Loco, Sheila Cabano operatrice turistica territoriale e consigliere Pro Loco e Gianluca Giannecchini esperto di turismo.

“Sono contento che la Pro Loco Sarzana, nata in quest’anno così particolare, possa comunque essere strumento di inclusione sociale per far conoscere e collaborare persone e realtà diverse, divulgando storia, paesaggi e tradizioni che caratterizzano il nostro amato territorio. Auguro a nome di tutto il direttivo, un buon lavoro agli studenti coinvolti in questa splendida iniziativa, ringraziandoli sin d’ora per l’impegno che impiegheranno.” dichiara Massimo Baruzzo, Presidente Pro Loco Sarzana.