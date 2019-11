Violenza domestica, due incontri ad Ameglia

Sarzana - Val di Magra - Il 25 Novembre si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ed ad Ameglia l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Vittoria, dedicherà due incontri alla tematica. Il primo appuntamento, aperto a tutti i cittadini, si terrà sabato 23 Novembre alle 9 presso la Sala Consigliare del Comune di Ameglia con focus: "Il ruolo attivo del personale medico socio-sanitario e del soccorritore nel riconoscimento della violenza domestica". L’altro incontro, in programma per lunedì 25 novembre presso la Scuola Don Lorenzo Celsi, sarà invece esplicitamente indirizzato ai ragazzi delle medie al fine di sensibilizzarli su questo delicato tema ed al fine, soprattutto, sia di prevenire eventuali scenari di violenza domestica in età adulta sia di spingere i ragazzi a denunciare (o rivolgersi al centro) nel momento in cui si verificassero episodi simili all’interno della famiglia.



"E’ importante e fondamentale non abbassare mai la guardia su questo argomento – spiega l’assessore alle pari opportunità Gregorio Ravani – Il lavoro svolto dalle volontarie e dalle figure professionali che convergono nell’Associazione Vittoria è di vitale importanza per le vittime di violenza. Ringrazio ogni singola persona che dedica il proprio tempo all’interno dello sportello "Mai più sola", attivo già da tre anni anche a Fiumaretta, presso il Centro Sociale in Piazza Pertini ed invito tutti i cittadini a partecipare a questi eventi di sensibilizzazione. Come associazione Vittoria vogliamo celebrare la giornata in modo costruttivo assieme a chi, come il comune di Ameglia ci ha sempre supportato nelle nostre attività – conculde il presidente dell’Associazione Vittoria, Nea De Lucchi - Abbiamo scelto, assieme all'assessore Ravani e al sindaco De Ranieri, due iniziative simboliche e di sensibilizzazione. L'attività all'interno delle scuole con il coinvolgimento diretto di alunni e insegnanti è fondamentale per sperare in un futuro migliore e verrà continuata con ulteriori iniziative lungo tutto l'anno scolastico. Il convegno, invece, ha come obiettivo quello di coinvolgere in maniera attiva le realtà che possono aiutarci a intervenire tempestivamente nelle situazioni a rischio. Per il centro antiviolenza è tutto l'anno la giornata contro la violenza sulle donne, non solo il 25 Novembre".