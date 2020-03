Vietato lo sport all'aperto già da domani a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - “Abbiamo già predisposto l’ordinanza sindacale che vieta le attività sportive e/o motorie (non certificate) all’aperto. La stessa sarà pubblicata e vigente da domani mattina, per consentire a tutti i cittadini di conoscere la disposizione e conseguentemente adeguarsi”. Lo annuncia via social l'assessore alla Protezione civile del Comune di Santo Stefano, Jacopo Alberghi, confermando l'intendimento espresso già ieri sera (QUI) dalla sindaca Paola Sisti. “L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari) – ancora Alberghi -

Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria certificata per ragioni di salute o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è comunque obbligati a restare in prossimità della propria abitazione”.



“Non abbiamo bisogno di sfogarci odiando o di criminalizzare nessuno, perché nessuno pensa che siano lo sport o lo sportivo la causa del problema. Siamo tutti a disagio ma restiamo razionali; semplicemente è fondamentale, in questo momento delicatissimo, cercare di limitare (per quanto possibile) ogni possibile rischio legato alle attività non essenziali. Siamo consapevoli di richiedere (temporaneamente) grandi sacrifici ma lo facciamo nella convinzione di poter almeno favorire un rallentamento dei contagi e permettere quindi una migliore risposta del nostro sistema sanitario”, ha aggiunto, per concludere, l'assessore santostefanese.