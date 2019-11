Videosorveglianza sulla Variante e in centro, progetto approvato

Sarzana - Val di Magra - Saranno collegate con il sistema centrale tramite wireless e fibra ottica le nuove telecamere di videosorveglianza per le quali la giunta Ponzanelli ha approvato ieri il progetto generale per la loro installazione, resa possibile dal finanziamento da 155mila euro del Ministero dell'Interno.

I nuovi apparati, che andranno ad aggiungersi a quelli già presenti nel territorio comunale, saranno posizionati nei punti individuati in collaborazione con forze dell'ordine e Polizia Locale presso il cimitero di via Falcinello, nei pressi della scuola elementare di Santa Caterina su via Cisa e nella rotonda del Centroluna su via Cisa. Altre tre monitoreranno la Variante: alle rotonde dell'autostrada e di via XXV Aprile e all'angolo con Via del Corso.

Le telecamere collegate con fibra ottica saranno invece posizionate nel centro storico anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, e come per le altre la manutenzione sarà a carico dell'impresa che realizzerà l'impianto. Le zone interessate saranno: giardini della stazione, incrocio fra via Marinai d'Italia e piazza Vittorio Veneto, via Neri all'incrocio con via San Bartolomeo nei pressi delle Poggi Carducci, pizza Cesare Battisti, piazza De André, piazza Matteotti all'angolo con via Bertoloni, Porta Parma e Area Giorgi.

Contestualmente al progetto generale la giunta ha approvato anche il protocollo d'intesa con la Prefettura che consentirà di ottenere i fondi e avviare la procedura per l'individuazione della ditta.