Via sbarre e catene, la sindaca 'libera' i parcheggi della Marinella Spa

Sarzana - Val di Magra - Dopo la pulizia della spiaggia e la firma del Protocollo di Intesa con la prefettura per la messa a disposizione di 42mila euro per la vigilanza e la lotta all'abusivismo sul litorale, stamani il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, ha messo mano alla questione parcheggi.

La prima cittadina infatti ha firmato l'ordinanza contingibile e urgente n.108 del 7.06.2019 con la quale ha ordinato a Marinella Spa “il rilascio delle aree di proprietà della Marinella Spa da destinare alla libera fruibilità per la sosta”.

In altri termini il sindaco Ponzanelli ha stabilito che per il prossimo week-end (dalle ore 8 di sabato 8 giugno e fino alle ore 22 di domenica 9 giugno) sulle aree di proprietà di Marinella Spa contraddistinte al Catasto Terreni del Comune di Sarzana foglio 38 (parte dei mappali, 30,187,604,605,634) vengano rimossi gli ostacoli e gli impedimenti (sbarre, panettoni e catene) che ne inibiscono la libera fruibilità per la sosta dei veicoli.

Si tratta di aree immediatamente a ridosso del viale Litoraneo “da adibire – si legge nell'ordinanza- in forza del vigente PRG a parcheggio pubblico, destinazione d'uso confermata nel “Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica degli arenili e della fascia costiera di Marinella, in variante al PRG vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 18 maggio 2015” .



“Nel fine settimana- scrive il sindaco- in concomitanza con la chiusura delle scuole e tenuto conto delle positive previsioni meteorologiche, con l'avvio della stagione balneare, è prevedibile un afflusso al litorale di Marinella molto elevato e la capienza dei parcheggi pubblici allo stato a disposizione può un essere in grado di soddisfare le esigenze dei potenziali fruitori. Dato atto che l'affluenza può creare disordini ed emergenze d'ordine pubblico connesse alla ricerca esasperata delle aree di sosta, con potenziali rischi anche per la pubblica incolumità, ordina la rimozione degli impedimenti che inibiscono la libera fruibilità delle aree (vedi i riferimenti sopra citati) di proprietà di Marinella Spa”. L'apertura delle aree ad uso parcheggio sarà coordinata e gestita dal personale della polizia locale e dell'ufficio tecnico comunale.