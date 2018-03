Via libera alla pulizia delle spiagge di Fiumaretta e Bocca di Magra

Dopo Sarzana anche il Comune di Ameglia ha avviato l'intervento.

Sarzana - Val di Magra - E’ stata approvata ieri dalla Giunta Comunale Amegliese la delibera che dà il via libera all’iter amministrativo per i lavori di pulizia degli arenili e dello scogliere di Fiumaretta e Bocca di Magra, impraticabili dall’invasione di legname e detriti dopo le mareggiate dell'11 dicembre scorso. “Molti stabilimenti hanno già iniziato le operazioni di riordino mediante una prima ordinanza sindacale che permetteva l’abbruciamento del materiale ligneo dopo una rigorosa separazione dello stesso dai rifiuti – dice l’Assessore all’Ambiente Andrea Bernava – e ora, grazie al finanziamento di Regione Liguria, abbiamo le giuste risorse per avviare le operazioni di raccolta di tutto ciò che è presente sulle spiagge”.

“Un sentito ringraziamento va alla Regione Liguria – continua l’Assessore Bernava- per lo stanziamento di 200.000 euro da utilizzare per la pulizia delle spiagge. La tempestività con cui l'ente è intervenuto a sostegno del Comune di Ameglia dimostra la grande attenzione verso il nostro territorio”.

Il finanziamento regionale prevede le operazioni di separazione, raccolta e ripristino degli arenili, intervento che l’Amministrazione Comunale ha deciso di dividere in lotti funzionali in maniera tale da ridurre i tempi delle lavorazioni ed arrivare pronti alla stagione elioterapica ed alla Pasqua con le spiagge fruibili.