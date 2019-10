Via libera al "Controllo del vicinato", si parte da Crociata

Sarzana - Val di Magra - Dopo l'annuncio fatto nelle scorse settimane dall'assessore alla sicurezza Torri durante l'incontro con i residenti di Crociata, ora è arrivato anche il via libera della giunta Ponzanelli per l'istituzione anche a Sarzana del Controllo del vicinato.

La proposta è partita proprio dal quartiere situato fra la Variante e il centro storico dove da tempo si verificano situazioni di degrado, furti e spaccio e dove l'amministrazione era stata invitata ad intervenire, e dove ora saranno installati i cartelli del progetto di sicurezza partecipata.



Il programma del controlli di vicinato è stato infatti già sperimentato anche in realtà del territorio ma anche a Sarzana da qualche anno, e può promuovere, secondo la giunta “il recupero le regole di buon vicinato e attenzione sociali, quali condizioni imprescindibili per la prevenzione dei furti nelle abitazioni, truffe ai danni di anziani e dei reati di microcriminalità in genere”.



Il progetto avrà il sostegno dell'associazione controllo di vicinato e l'adesione al programma che si pone fra le finalità quelle di “favorire una maggior collaborazione da parte dei cittadini all'attività delle forze dell'ordine impegnate nell'attività di prevenzione di eventi di microcrminalità e atti di vandalismo; aumentare il senso di sicurezza complessivo della cittadinanza, con particolare interesse alle esigenze dei soggetti più deboli come minori e anziani, e infine rafforza senso civico e coesione sociale favorendo la creazione di reti e relazione di vicinato”.



“Questa amministrazione – ha osservato l'assessore Torri – intende diffondere la cultura della sicurezza al fine di migliorare la vivibilità del centro storico e di tutti i quartieri”. La giunta ha quindi espresso favorevole all'adozione del programma come “formula aggregativa meritevole di promozione incentivazione su tutto il territorio comunale, previa adesione dei quartieri interessati” e di “demandare al comandante del corpo di Polizia Locale il compito di attivarsi affinché, nei limiti delle risorse disponibili, si possa predisporre la messa in opera della necessaria segnaletica al fine di incentivare il progetto sul territorio comunale”. Infine saranno messi a disposizione dei soci dei vari quartieri spazi per favorire lo svolgimento di assemblee e incontri.