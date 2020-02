Via i vecchi piloni di cemento a Marinella

Sarzana - Val di Magra - E' già iniziata l'opera di rimozione dei vecchi piloni di cemento, un tempo utilizzati per il sostegno della rete elettrica collocati sul viale litoraneo a Marinella, nel tratto compreso tra il km 1150 e 1750 della strada statale 432.



L'intervento è interamente a carico di Anas e arriva dopo una serie di incontri e di sopralluoghi effettuati tra Regione Liguria e il suo assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, il Comune di Sarzana e il sindaco Cristina Ponzanelli e Anas. Prosegue così il percorso di valorizzazione del litorale sarzanese concordato tra Comune, Regione Liguria e Anas che ha preso il via ad agosto 2018 quando la competenza sul viale litoraneo di Marinella passò da provinciale a statale con l'ingresso di Anas: da lì nel giro di qualche settimana il primo risultato è stato il rifacimento e l'asfaltatura dell'intero tratto di strada compreso tra il confine toscano e Bocca di Magra, interamente a carico di Anas.



“Proseguiamo – dice il sindaco Cristina Ponzanelli - nel percorso concordato con Anas per valorizzare il litorale di Marinella. Oltre alle opere di difesa e di mitigazione del rischio idraulico e una nuova visione urbanistica che il nostro litorale aspettava da sempre, proseguiamo anche con altri interventi minori, ma non per questo meno importanti e soprattutto da sempre richiesti a gran voce dalla popolazione, anche recentemente nelle assemblee pubbliche. La rimozione dei vecchi e deteriorati piloni, sulla cui sicurezza e affidabilità gli abitanti di Marinella hanno da sempre denunciato con numerose segnalazioni, avverrà entro la primavera. Per consentire i lavori che saranno conclusi entro marzo, prima del ponte pasquale, Anas ha emesso apposita ordinanza per disciplinare il transito veicolare nella tratta interessata".



Per consentire i lavori, che sono già iniziati dai pali più danneggiati e che proseguiranno fino al 31 marzo nella fascia oraria dalle 8 alle 18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sulla tratta interessata funzionerà un impianto semaforico per garantire il senso unico alternato al traffico veicolare.