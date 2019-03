Via crucis in seminario a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Prosegue venerdi prossimo 29 marzo, a Sarzana, nella cappella del Seminario vescovile, in via Mascardi 93, il pio esercizio della Via Crucis. L’iniziativa è promossa alle 21 di ogni venerdì della Quaresima dal Centro diocesano per le vocazioni per chiedere a Dio sante e numerose vocazioni al sacerdozio ed alla vita consacrata. Venerdì scorso la Via Crucis è stata animata dai giovani che collaborano con il Centro. Tutti possono partecipare.



