Via alle vaccinazioni anche ad Ameglia, si userà la palestra della scuola

Sarzana - Val di Magra - "Da domani partiranno le vaccinazioni anticovid degli over80 presso la palestra delle scuole di Ameglia in via Maestà". Lo comunica il sindaco Andrea De Ranieri, che specifica: "Gli uffici Asl stanno procedendo ad informare coloro che hanno fatto richiesta. Le operazioni si svolgeranno in piena sicurezza escludendo ogni contatto tra gli studenti e le persone sottoposte a vaccinazione".

"La palestra - aggiunge - rimarrà interdetta all'utilizzo scolastico e sportivo riservandone l'uso esclusivo ad Asl per i giorni necessari al completamento della campagna vaccinale. Si ringrazia Croce Rossa e Protezione Civile di Ameglia per il prezioso supporto".