Via alle potature in viale XXI Luglio, cambia la viabilità

Sarzana - Val di Magra - Sono iniziati questa mattina gli interventi di potatura sul territorio di Sarzana che il Comune ha affidato alla ditta Centro Legno Ambiente di Castelnuovo Garfagnana. I lavori riguardano anche il viale XXI Luglio per il quale il comandante della Polizia Locale Franzini ha emesso un'apposita ordinanza per permettere al personale incaricato di svolgere l'intervento in sicurezza. Fino al 9 dicembre dunque dalle 8 alle 18, eccetto i festivi, ci saranno “divieto di transito e sosta in via Marinai d'Italia da Pizza Vittorio Veneto a Viale XXI Luglio e divieto di sosta in piazza Vittorio Veneto nel tratto di fronte al civico 4 con istituzione nel doppio senso di marcia, con obbligo di arresto e del dare la precedenza su Piazza Vittorio Veneto lato giardini”. I veicoli in sosta vietata saranno rimossi coattivamente.