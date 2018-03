Via alla pulizie sul litorale, se ne occuperà Acam Ambiente

I detriti saranno stoccati temporaneamente in un'area di proprietà di Marinella Spa.

Sarzana - Val di Magra - Inizierà nei prossimi giorni l'attesa rimozione dei detriti portati sul litorale di Marinella dalle mareggiate di inizio dicembre quando con l'allerta rossa le spiagge vennero letteralmente coperte da legnami e altri rifiuti. Per questo il Comune di Sarzana ha affidato i lavori di ripristino ad Acam Ambiente, in quanto gestore in house del servizio di igiene urbana, che potrà svolgere o affidare a terzi tutte le operazioni necessarie per la pulizia. Con un'ordinanza il sindaco Cavarra ha inoltre disposto l'attivazione di un sito di stoccaggio provvisorio di proprietà di Marinella Spa che sarà occupato per il periodo necessario alle operazioni di ripristino.

In quest'area Acam, che ha assicurato “il celere svolgimento delle operazioni per garantire la piena fruibilità nel più breve tempo possibile”, potrà gestire i rifiuti sempre nel rispetto “della gerarchia di trattamento che privilegia il recupero ed il riciclaggio, dove applicabile, allo smaltimento”. L'intervento sarà possibile grazie ai 200mila euro che il Comune ha ricevuto dalla Regione per la gestione dell'emergenza.