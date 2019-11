Via alla pulizia delle spiagge libere di Marinella

Sarzana - Val di Magra - Dopo l'ordinanza emessa due giorni fa dal Comune per l'occupazione temporanea di alcune aree del retrospiaggia e il divieto di accesso alle zone interessate, sono iniziati gli interventi di rimozione del legname e dei detriti depositati sul litorale di Marinella dalla mareggiata dello scorso 3 novembre. Un intervento di somma urgenza per l'amministrazione che ha provveduto ad incaricare due ditte per i lavori che proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Fino al 30 novembre infatti il tratto di spiaggia libera interessata sarà interdetto al pubblico dalla strada fino al litorale per motivi di sicurezza, con la sola eccezione degli addetti ai lavori e i titolari degli stabilimenti. Con l'ordinanza di giovedì è stata inoltre prevista l'occupazione temporanea di una superficie complessiva di circa duemila metri quadrati di proprietà di Marinella Spa per il deposito provvisorio dei materiali legnosi in vista del successivo smaltimento e recupero.



L'inizio della pulizia è stato accolto favorevolmente dalla locale Consulta territoriale che ha rivolto un plauso all'amministrazione per un'operazione “tesa ad eliminare il rischio che la legna già spiaggiata possa essere ricoperta da altre mareggiate”.