Via alla campagna di telecompagnia “Ciao nonna, come stai?”

Sarzana - Val di Magra - Basta una telefonata per sentirsi più vicini nella solitudine, specie in un momento in cui le misure restrittive, stabilite dal Governo per contenere e prevenire il contagio del Coronavirus devono rigorosamente essere rispettate, se non per motivi di stretta necessità.

Inserita dall’Amministrazione nel maxi-pacchetto a sostegno di famiglie cittadini e persone fragili, sarà attiva da domani la campagna di comunicazione "Ciao nonna, come stai?" che coinvolge e invita la comunità sarzanese a entrare in contatto telefonico con gli anziani, le persone care e tutti coloro che in questo momento sono costrette a vivere in condizioni di isolamento e separazione dagli affetti più cari.

“Una comunità si stringe nei momenti più difficili, l'invito a tutti è di non lasciare solo chi possiamo far sorridere con una sola telefonata. Un'azione che potrebbe restituire tanto anche a chi la compie. Chi non ha nessuno, potrà chiamare il Comune”, ha affermato il sindaco Cristina Ponzanelli. Un invito forte e chiaro, quello del sindaco Ponzanelli: restiamo vicini a tutti, soprattutto agli anziani, alle persone più fragili, in fondo basta qualche minuto per continuare a sentirsi una comunità.

E chi è solo e difficilmente può sperare in una telefonata? Come anticipato la campagna “Ciao nonna, come stai?” che si inserisce nel progetto “Nessuno è solo” basta proprio una telefonata all’Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 al seguente numero 0187/614300 per farsi richiamare. L’URP infatti attiverà il contatto con i volontari dell’Associazione Vittoria, che richiameranno attivando il servizio di telecompagnia in favore delle persone anziane che non possono uscire di casa e ricevere visite.