Via al progetto per il miglioramento sismico della "Dante Alighieri" di Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - “Se i tempi saranno rispettati a settembre 2021 tutti gli alunni delle nostre scuole frequenteranno strutture sempre più sicure”. Così il sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello in merito all'avvio dell'iter per l'intervento del secondo lotto dei lavori per il miglioramento sismico della scuola media 'Dante Alighieri' che ha preso il via con la pubblicazione della manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici.



“Questo intervento – sottolinea – ci consentirà di migliorare ulteriormente l'indice di vulnerabilità sismica oltre la soglia dello 0,6. Si tratta di un progetto da circa trecentomila euro per la durata di cento giorni – aggiunge – che rappresenta l'ultimo tassello per la messa in sicurezza degli istituti comunali visto che l'amministrazione aveva cominciato con il sindaco Favini a Palvotrisia e noi avevamo proseguito con l'asilo. Con i lavori delle medie – conclude il sindaco – arriveremo ad avere tutte le scuole sicure e ci tengo a ringraziare i nostri uffici che hanno lavorato con grande impegno per portare a termine queste pratiche e quelle del palazzo Cornelio (QUI) in un momento molto significativo che a breve vedrà partire anche i lavori del campo sportivo”.