Via ai lavori sull'argine, da lunedì scatta la chiusura di via Marinella

Sarzana - Val di Magra - Scatterà lunedì 9 settembre la chiusura (pedonale e veicolare) di via Marinella fra i comuni di Sarzana e Luni dove stanno finalmente per prendere il via i lavori di consolidamento e ripristino del tratto di argine lungo il Parmignola crollato con l'esondazione di cinque anni. Con la stagione balneare agli sgoccioli dunque si provvederà a interdire il tratto immediatamente a monte del viadotto autostradale dell'A12 che resterà inaccessibile fino a conclusione dei lavori ovvero almeno fino a febbraio.



Nei giorni scorsi la giunta Ponzanelli ha provveduto ad affidare i lavori alla ditta Bonfiglio Sas di Borghetto Vara che ha partecipato anche all'intervento di ricostruzione della Provinciale 277 che collega Santa Margherita a Portofino devastata dalla mareggiata di fine ottobre scorso.



Sarà un intervento complesso, che la città aspetta da cinque anni e che naturalmente deve essere realizzato prima dei mesi invernali prevedendo i lavori in alveo, lo smantellamento della strada attuale, la costruzione di un argine provvisorio alto quanto l'attuale muro a garanzia della funzionalità idraulica nel corso dei lavori di demolizione del muro, quindi lo scavo per l'infissione di palancole e il rifacimento di una paratia in cemento armato.



Lavori che entreranno nel vivo, dopo l'allestimento del cantiere, da lunedì 16 settembre con l'infissione delle palancole successive alla demolizione del muro. L'obiettivo concordato con l'ufficio tecnico, salvo imprevisti, è il termine lavori prima dei cinque mesi di tempo concessi all'impresa Bonfiglio a cui è stato affidato l'intervento.



“Vogliamo finalmente mettere in sicurezza il quartiere di Marinella e l'intero comprensorio - ha spiegato il sindaco Cristina Ponzanelli - senza sicurezza non c'è futuro e la frazione sta aspettando da troppo tempo di guardare avanti. Un avvio dei lavori a coronamento del lavoro che abbiamo avviato sin da subito con la Regione nell’obiettivo comune di restituire sicurezza a Marinella e alla nostra città, grazie a questa attenta programmazione e soprattutto puntuale realizzazione di opere che il territorio aspetta da anni”.

Il sindaco ha già previsto un sopralluogo nell'area del cantiere che seguirà quello effettuato il 19 luglio 2018 (nella foto) insieme all'assessore regionale alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone, a pochi giorni dall'insediamento dell'attuale Giunta comunale.

Il progetto esecutivo dell'opera è stato varato dalla Giunta sarzanese con delibera n. 163 del 10 agosto 2018. Il costo dell'intervento è di circa 213mila euro di cui l'80% finanziati dalla Regione, mentre la parte restante è a carico del Comune di Sarzana. L'affidamento dei lavori è avvenuto a seguito dalla conclusione dell'iter di aggiudicazione da parte della Regione Liguria.