Via ai lavori per la rotatoria di Piazza San Giorgio

Sarzana - Val di Magra - Come previsto sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria provvisoria di piazza San Giorgio che negli intenti dell'amministrazione dovrà fluidificare il traffico e agevolare il raggiungimento delle nuove aree di sosta. L'intervento si inserisce nel più articolato pacchetto di novità previste dall'assessore Tori e da Palazzo Roderio per la viabilità del centro storico cittadino, avviato sabato con le modifiche alla Ztl. Per quanto riguarda la nuova rotonda – se darà risultati soddisfacenti diventerà permanente ad inizio 2020 – si tratta di una delle novità più importanti perché la piazza diventerà uno degli snodi principali per raggiungere la stazione ferroviaria (attraverso via XX Settembre) e già oggi rappresenta uno dei punti più trafficati – da auto e pedoni – del centro.

Scatteranno domani infine i nuovi sensi unici in via Paganino e via Cisa, dove saranno ricavati nuovi parcheggi.