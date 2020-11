Sarzana - Val di Magra - Sono iniziati in questi giorni a Ponzano Madonnetta, e proseguiranno fino a gennaio, i lavori per la realizzazione della passerella di collegamento tra Via Fonda e la ciclopedonale del Canale lunense. L'intervento, finanziato dal Comune di Santo Stefano con oltre 50mila euro, darà ai residenti una soluzione più sicura per muoversi lungo il territorio comunale santostefanese e raggiungerne i servizi evitando la Via Cisa.