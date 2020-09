Via ai lavori per il nuovo centro diurno di Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Sono iniziati in questi giorni i lavori di riqualificazione che trasformeranno l'ex consultorio di via della Pace a Castelnuovo Magra nel nuovo centro diurno per minori, giovani e adulti affetti da autismo o altre patologie neuropischiatrice gravi. Un intervento che era partito a inizio 2019 grazie alla convenzione firmata da Asl5, Fondazione Carispezia, i comuni di Castelnuovo, Sarzana e La Spezia e diverse associazioni che si occupano di autismo a livello provinciale.

Chiuso da oltre 25 anni il consultorio di Molicciara tornerà così a svolgere una funzione fondamentale per tutta la Val di Magra. “Ringraziamo la dottoressa Massei – hanno sottolineato oggi il sindaco Montebello e l'assessore ai servizi sociali Bonvini – per aver creduto in questa iniziativa, insieme allo staff tecnico con particolare riferimento al nostro Loris Pedroni”.