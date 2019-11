Via ai lavori di consolidamento in via Don Minzoni

Sarzana - Val di Magra - In via Don Minzoni ad Ameglia, in località Cafaggio, sono iniziati i lavori di consolidamento della strada a seguito dei cedimenti delle opere di contenimento. L'intervento, che sarà eseguito dalla ditta Godino di Torino, è stato cofinanziato da Comune e Regione per un totale di 110 mila euro che consentiranno così di rendere nuovamente percorribile anche ai veicoli – entro tre mesi - il tratto che conduce ad alcune abitazioni private.



“Ringraziamo la Regione e l'assessore Giampedrone, noi investiremo 50mila euro – spiega l'assessore ai lavori pubblici Bernava – una somma importante per un Comune come il nostro, ma che permetterà di riaprire una strada chiusa da circa un anno e mezzo. L'intervento prevede il ripristino della pavimentazione e del muro oltre alle opere di sostegno. Inoltre andremo a ricreare il sistema di raccolta delle acque meteoriche”.



Contestualmente la giunta sta anche per affidare l'incarico per un intervento simile sulla Sp 28 dove sussistono altri problemi di raccolta delle acque meteoriche. “Qui – conclude Bernava – andremoa ricreare una vera e propria regimentazione delle acque per evitare allagamenti in occasione di eventi meteo particolarmente piovosi come quelli degli ultimi giorni”.