Via ai lavori a Bocca di Magra, protesta contro taglio alberi

Sarzana - Val di Magra - E' finito con l'arrivo dei Carabinieri della stazione di Ameglia il flash-mob organizzato questa mattina a Bocca di Magra da alcuni cittadini che sono entrati pacificamente all'interno del nuovo cantiere su lungofiume per protestare contro il previsto taglio di alcuni alberi presenti nei giardini. Il tratto infatti è interessato dai lavori di riqualificazione della passeggiata.

Sul posto è intervenuto anche l'assessore ai lavori pubblici Andrea Bernava che in merito spiega a CdS: “Ho spiegato ai presenti che non possiamo fermare un finanziamento regionale da ottocentomila euro e che i tempi sono slittati a causa dell'emergenza Covid-19 che non ci ha permesso di avviare prima i lavori. Parliamo di un progetto migliorativo – aggiunge – che è stato presentato e fatto vedere a tutte le associazioni e ai cittadini, condiviso da tutti in entrambe le frazioni e approvato da tutti gli enti preposti. Abbiamo mostrato la nuova pavimentazione, e anticipato che alcune piante sarebbero state in mezzo al nuovo parco giochi, ogni dettaglio dell'intervento è stato illustrato. In tutto – aggiunge l'assessore – saranno tolti cinque o sei alberi che saranno sostituiti con otto gelsi e 16 esemplari di tamerici”.



Come detto il progetto prevede il completo rifacimento della pavimentazione in continuità con il lotto appena concluso ed un nuovo parco giochi per bambini all’avanguardia ed accessibile a tutti. “Verranno mantenuti i pini esistenti e le piante interferenti con la pavimentazione verranno sostituite con due nuovi filari per garantire un idoneo ombreggiamento e in linea con le nuove sedute, triplicandone quindi il numero. A Completamento dell’area è prevista la posa di nuova illuminazione – conclude - irrigazione delle aree verdi e rifacimento delle sedute esistenti mantenendone i tratti architettonici che le caratterizzano”.



(nella foto l'intervento dei Carabinieri e un rendering della nuova passeggiata)