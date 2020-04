Sarzana - Val di Magra - Temporanea interdizione alla circolazione veicolare in via Romana ad Arcola dal 20 al 24 aprile 2020 nella fascia oraria 8.30 -17.30 per lavori su linee elettriche da parte di Enel. Sarà consentito il transito ai soli residenti che avessero necessità inderogabili. Enel ha comunicato che per alcune ore potrà mancare la corrente elettrica, sarà la stessa Enel ad avvisare con congruo anticipo