Via Marinella resterà aperta anche durante l'allerta meteo

Sarzana - Val di Magra - La giunta Ponzanelli di Sarzana ha approvato nei giorni scorsi lo "stralcio dal piano operativo di emergenza di protezione civile per il torrente Parmignola della parte inerente la chiusura al traffico di ogni tipo su via Marinella". Un risultato che segue i lavori effettuati sulle arginature del Parmignola e che riapre al traffico, anche durante gli stati di allerta, il tratto compreso tra il confine con il comune di Luni e l'innesto con via papa Giovanni XXIII.

"Lo stralcio dal piano di protezione civile è un risultato importante per Marinella, per i suoi abitanti e per il suo futuro, che certifica la bontà del percorso svolto e in tempi straordinariamente rapidi per la macchina amministrativa. – hanno commentato gli assessori ai lavori pubblici Barbara Campi e alla protezione Civile Stefano Torri. – Pochi giorni dopo l'insediamento di questa Giunta comunale abbiamo effettuato il primo sopralluogo sull'argine del Parmignola crollato nell'esondazione di sei anni fa e ci siamo posti come obiettivo la realizzazione di questo intervento, che Marinella e i suoi abitanti aspettavano da fin troppo tempo. Ci siamo riusciti nei tempi indicati e in due anni abbiamo riaperto via Marinella alla fruibilità dei cittadini, anche durante le emergenze. Oltre all'arginatura in sponda destra del torrente, l'intervento ha consentito di sistemare anche la viabilità nel tratto immediatamente a monte del viadotto autostradale A12. Fino a pochi anni fa gli argini sul Parmignola crollavano e con loro la sicurezza di Marinella, oggi li ricostruiamo anche grazie agli stanziamenti essenziali di Regione Liguria e mettiamo in sicurezza le strade."



I lavori di ripristino del tratto di argine crollato lungo il torrente Parmignola nell'esondazione del 2014 al confine con il Comune di Luni sono conclusi quest'anno, insieme alla riapertura di via Marinella che ora sarà riconsegnata alla fruibilità dei cittadini anche durante le allerte.