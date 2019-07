Via Marinella chiusa a veicoli e pedoni dal 27 agosto

Sarzana - Val di Magra - Via Marinella chiusa dal prossimo 27 agosto fino al 6 febbraio 2020 per i lavori di consolidamento e ripristino della sponda destra del Torrente Parmignola, il corso d'acqua che divide Liguria e Toscana. Lo ha comunicato con formale nota l'amministrazione comunale di Sarzana al Comune di Luni, che ha diffuso il documento, siglato dall'ingegner Donati del Settore tecnico, sulla propria pagina Facebook istituzionale. “La strada – ha scritto il sindaco di Luni Alessandro Silvestri - verrà chiusa sia al transito veicolare che a quello pedonale. Poichè a monte dell’intervento di Sarzana è previsto un intervento di consolidamento dell’argine a cura del Comune di Luni, già finanziato ed appaltato, ed attualmente sottoposto a procedura obbligatoria di bonifica bellica, confidiamo e ci stiamo adoperando affinché i lavori possano essere svolti il più possibile in concomitanza, onde evitare la prolungata chiusura di via Marinella. Ci scusiamo con i cittadini e con tutti gli utenti per gli inevitabili disagi, sottolineando che l’opera si rende tuttavia indispensabile ed indifferibile al fine di garantire sicurezza sia nella percorrenza di via Marinella sia per gli abitanti di via Casone e Chioccia d’oro e delle zone limitrofe, che in occasione dell’ultima esondazione hanno subito pericolosi e devastanti allagamenti. In questi mesi abbiamo effettuato opere di miglioria sulla via Braccioli affinché il transito dei veicoli che si sposterà su quell’arteria passando attraverso l’abitato di Luni mare e le abitazioni a monte, possa avvenire in condizioni di massima sicurezza sia per gli utenti della strada che per gli abitanti. Auspichiamo la collaborazione degli automobilisti chiedendo il rispetto dei limiti di velocità e particolare attenzione nell’attraversamento delle zone abitate”.