Via Lozzana e Prati, Calanchi incontra i residenti

Sarzana - Val di Magra - Il consigliere comunale di Vezzano Ligure Cinzia Calanchi, capogruppo di opposizione per 'Alternativa per Vezzano', informa che,a seguito delle richieste ricevute e inviate poi al Sindaco per essere affrontate e discusse,sabato 19 ottobre 2019 ore 9.30 presso il Comune di Vezzano di Vezzano Ligure si terrà incontro tra Amministrazione e abitanti di via Lozzana per situazione di somma urgenza per rischi incolumità pubblica e privata Via Lozzano –Strada Vicinale ad Uso Pubblico -



E' richiesta la trattazione delle tematiche di sicurezza e delle opere necessarie e improcrastinabili sia per la gestione coordinata e regolamentata

dell’uso e delle manutenzione ordinaria e straordinaria della strada vicinale, sia in ordine alle opere di somma urgenza per la sicurezza del transito pedonale e carraio



Lunedì 21 ottobre 2019 alle ore 21.00 si terrà incontro con gli abitanti del quartiere Prati Sarciara fissato al Centro Revere in via Borrotzu 21 a Prati di Vezzano Ligure durante il quale il Sindaco incontrerà i cittadini per ascoltare i cittadini e trattare i problemi del Quartiere.