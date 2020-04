Vezzano, obbligo di mascherina per l'accesso ai locali aperti al pubblico

Sarzana - Val di Magra - Nuova ordinanza siglata dal sindaco di Vezzano ligure Massimo Bertoni. Il provvedimento, in vigore da lunedì 27 aprile compreso, porterà a un 'salto di qualità' sul fronte mascherine. Infatti prevede che tutto il personale avente contatto col pubblico, che lavora all'interno di tutte le attività economiche e di servizi tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle autorità nazionali e regionali, sia sempre dotato di mascherine e guanti monouso e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati. Inoltre, l'accesso, da parte di chiunque, negli orari di apertura, in edifici pubblici, esercizi commerciali e artigianali, uffici postali, uffici bancari e ogni altro luogo chiuso, oltre che nei veicoli di trasporto pubblico in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, è consentito solo indossando mascherine in modo corretto o altri sistemi di protezione della bocca e del naso.

L'ordinanza prevede ancora che negli orari di apertura di esercizi commerciali per la vendita di alimenti e bevande l'accesso è consentito solo indossando, oltre a mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso, guanti usa e getta. I titolari o gestori di tali attività devono inibire l'accesso alle persone che ne sono sprovviste. L'obbligo di mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso è imposto anche negli spazi pubblici e/o privati, aperti al pubblico, antistanti l'accesso nei locali sopra menzionati nonché alle fermate degli autobus.

L'ordinanza spiega che i titolari e i gestori di esercizi commerciali o degli uffici pubblici e privati devono inibire l'accesso alle persone non dotate di mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso. E i titolari e gestori di esercizi commerciali al dettaglio sono chiamati a fornire ai propri clienti soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani, e inoltre devono "regolamentare e scaglionare l'accesso delle persone in modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, garantire pulizia e igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno, garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d'aria, infine "impedire la sosta degli utenti all'interno dell'attività oltre il tempo necessario all'acquisto dei beni".