Vezzano lastricata di memoria per non dimenticare i deportati

Sarzana - Val di Magra - In occasione delle iniziative sulla Giornata della Memoria, il Comune di Vezzano Ligure propone la collocazione di alcune Pietre d’Inciampo che hanno come scopo di depositare nel tessuto urbanistico e sociale del nostro Comune una memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti tra il 1943 e il 1945 e di partigiani / cittadini uccisi in azioni di rappresaglia .

“Ricordo che l’iniziativa - spiega il sindaco Fiorenzo Abruzzo - attuata in diversi paesi europei, consiste nell’incorporare, nel selciato stradale, davanti alle ultime abitazioni delle vittime di deportazioni, uccisioni, dei blocchi in pietra ricoperti con una lamina di ottone sulla quale vengono incisi il nome della persona, l’anno di nascita, la data, e l’eventuale luogo di deportazione,uccisione e la data di morte. Queste informazioni intendono ridare individualità a persone che hanno subito la morte da parte dei nazifascisti”.

“L’espressione “inciampo” - prosegue - deve quindi intendersi non in senso fisico, ma visivo e mentale, per far fermare a riflettere chi vi passa vicino e si imbatte, anche casualmente, nell’opera. In particolare, nel nostro Comune l’intento è quello di ricordare la famiglia di Adriana Revere che in Vezzano era sfollata e fu deportata ad Auschwitz- Flossenburg ed alcuni cittadini e partigiani che furono deportati o uccisi, posando appunto davanti alle loro abitazioni una pietra per ogni componente della famiglia. Per la famiglia di Adriana Revere si depositeranno tre pietre in via Maddalena, davanti alla casa in cui era sfollata, per i partigiani Enrico Bucchioni e Pietro Andreani saranno poste in p.za Del Campo ove furono fucilati, per Carlo Grossi e Vera Giorgi davanti alle loro case in via Umberto I, come per Annibale Giansoldati ucciso in scontro a fuoco, per Giuseppe Carmè nel borgo in Vezzano sup., per Rino Chella in Valeriano ove fu arrestato e successivamente deportato a Mau-thausen”.

“Ogni “installazione” di pietre - racconta il sindaco -, collocate nel marciapiede antistante l’ingresso dell’abitazione di cittadini deportati dai nazifascisti tra il 1943-45,e partigiani uccisi nel nostro Comune verrà “adottata” da ogni classe delle terze medie del nostro Istituto Comprensivo ISA 11. E' infatti attraverso le giovani generazioni che si reitera la memoria degli accadimenti, queste pietre hanno la caratteristica di durare nel tempo, come deve essere per il ricordo delle persone i cui nomi sono incisi sulle loro superfici”.

“Sono un importante momento all'interno di una iniziativa condivisa - conclude il primo cittadino -, che vuol essere un modo per non far dimenticare il passato, attraverso i nomi e le vicende accadute a queste persone, un modo per educare alla memoria, una memoria che da privata diventa pubblica, affidata soprattutto alle giovani generazioni, attraverso degli elementi tangibili collocati sui luoghi storici degli avvenimenti”.