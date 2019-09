Vezzano Ligure ritrova la storica Sagra dell'uva

Sarzana - Val di Magra - Dopo un anno di Stop, ritorna una delle manifestazioni più eccellenti e più antiche della Liguria: la Sagra dell’Uva Vezzanese, che raggiunge la 56^ edizione. L’Amministrazione Comunale si è impegnata tantissimo per cercare di rivitalizzare una sagra che da sempre rappresenta la tradizione e il folklore della collettività Vezzanese, ed ha predisposto un programma ricco di eventi.

L’apertura della kermesse sarà sabato 14 settembre con la sfilata di apertura della banda centenaria “Giacomo Puccini” di Vezzano Ligure che partirà dal Rione Borgo e raggiungerà il Rione Piazza attraversando tutte le vie del Centro Storico, percorrendo il Rione Capitolo, Montallegro e Piazza del Popolo. Alle ore 18.30 la nuova Piazza Benettini darà spazio alle esibizioni di bambini e ragazzi di alcune palestre locali. La Palestra “Sporting life di Follo” si esibirà in balli caraibici e latino-americani mentre la S.C. Virtus della Spezia, in collaborazione con la palestra vezzanese “Dimensione Fitness”, proporrà un’esibizione di Boxe e Arti Marziali.



A partire dalle ore 19 in tutto il paese apriranno i ristoranti e i punti di ristoro mentre dalle ore 20 uno spettacolo di cabaret itinerante attraverserà tutto il centro storico, coinvolgendo il pubblico e animando la serata vezzanese. Dalle 21 presso ogni Rione, in Piazza Benettini, in Via Garibaldi sarà il momento degli intrattenimenti musicali, mentre in Piazza del Popolo i visitatori potranno ballare sulle note dell’orchestra “New Tradition”.

Ancora più ricco il programma della domenica. Già dalle prime ore del mattino si aprirà il mercatino per le vie e piazze del paese con esposizione di prodotti artigianali, enogastronomici e banchi di produttori agricoli.

A partire dalle ore 10 i bambini dai 4 agli 11 anni potranno partecipare al laboratorio creativo “Grappoli Tattili” organizzato dalla Coop. ZOE della Spezia. Per i bimbi di età inferiore ci sarà comunque la possibilità di partecipare insieme a un genitore. Sempre la Coop. Zoe curerà le visite guidate al paese: guide turistiche abilitate accompagneranno i visitatori alla scoperta dei monumenti e della storia dei nostri centri storici.



L’appuntamento per chi fosse interessato sarà alle ore 10 e alle ore 11.15 nel rione Borgo (affianco allo splendido pozzo medievale). Al termine del Tour guidato sarà possibile visitare la Chiesa romanica di S.Maria, tenuta aperta in via straordinaria dalle ore 10 alle ore 13 dai volontari della locale Proloco. La mattinata culturale continuerà poi con il laboratorio di pittura e mosaico per bambini ( età superiore a 9 anni) curato dai Maestri Luciano Viani e Rachele Marino in Salita Castello, davanti all’antico Oratorio di S.Michele, a Vezzano Inferiore. Per le iscrizioni è possibile chiamare il numero 3381345260

Per tutta la giornata sarà allestita nella panoramica Piazza Belvedere, cuore del Rione Montallegro, la mostra fotografica a cura del Purple Photo Club e si svolgerà il concorso fotografico “Sagra dell’Uva” organizzato dalla locale Proloco.



Lo sport sarà protagonista alle ore 10.30 sul Sagrato della Chiesa di Vezzano Alto dove i giovani atleti della Polisportiva Prati Fornola si esibiranno in una performance di arti marziali ju-jitsu. Già dalla mattina largo spazio agli artisti di strada che travolgeranno il paese con sfilate e spettacoli itineranti: dalle ore 11 saranno presenti trampolieri, giocolieri illusionisti e fachiri che toccheranno tutti i rioni e le principali piazze.

Dalle 14.30 alle 16.30 un incredibile spettacolo del “Mago delle Bolle” lascerà tutti entusiasti ai piedi della Torre pentagonale, punto di partenza della sfilata dei Batebalengo e dei trampolieri che raggiungeranno il Rione Borgo.

Dalle ore 16 prenderà vita l’atteso “Palio dei Rioni” che, vestiti in costume tradizionale, si sfideranno in dialetto attraverso la lettura e la recitazione di versi canzonatori, nella tradizionale Disfida dialettale. La conquista del palio si farà viva alle ore 17 con la “Gara dei Vendemmiatori” in Piazza del Popolo, ultima prova del palio, fino ad arrivare ai risultati e alle premiazioni con l’assegnazione dell’ambito “strazo” al Rione vincitore. La festa continuerà poi in Piazza del Popolo con lo spettacolo acrobatico con ruota CYR e alle 21 con lo spettacolo di chiusura con il fuoco. Alle ore 22.00 appuntamento astronomico in Piazza Benettini.



Per tutto il giorno nei vari punti di ristoro allestiti per il paese, si potranno gustare prodotti tipici. Si ricorda che l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione un servizio BUS navetta totalmente gratuito per la giornata di domenica 15/9/19 dalle ore 11 alle ore 22.00 con orario continuato da Fornola ( Motorizzazione) a Vezzano Basso (Loc. Cava).

La Motorizzazione Civile ha gentilmente messo a disposizione dei visitatori il Piazzale di Fornola, che funzionerà come parcheggio gratuito dalle ore 14 alle ore 22.

Si ringrazia l’Arch. Silvia Spinetta, stagista del Comune di Vezzano Ligure, per aver curato la grafica dei pieghevoli promozionali. Un ringraziamento anche agli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di un’edizione così ricca di eventi: IG Operation and Maintenance Spa, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e Ma.Ris. Coop. Sociale.