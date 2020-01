Vezzano Ligure presenta la sua mensa biologica "di eccellenza"

Sarzana - Val di Magra - Giovedì 30 gennaio alle 16 presso il refettorio scolastico di Sarciara/Prati si terrà l’incontro “Scuole vezzanesi: mensa biologica di eccellenza” in cui l’amministrazione comunale informerà i cittadini dell’importante riconoscimento ottenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la mensa scolastica che, già dall’anno scolastico 2007/08, assicura pasti esclusivamente biologici. Vezzano Ligure è stato l’unico Comune della Provincia spezzina ad ottenere un contributo per questa eccellenza e l’amministrazione comunale ha destinato la somma alla riduzione del costo del pasto, a beneficio di tutti gli utenti del servizio mensa scolastica.

La riduzione è stata stabilita nella misura del 15% per tutto il corrente anno scolastico, con la sola esclusione degli utenti collocati in prima fascia (Isee inferiore a 4500 euro) per i quali è già previsto un costo simbolico di un euro a pasto. L’amministrazione comunale è convinta che il ruolo del biologico nelle mense scolastiche sia fondamentale e strategico per la sua portata educativa verso i più piccoli e, attraverso loro, verso gli adulti e l’intera comunità. Investire sul biologico significa infatti investire sulla salute dei bambini.



Dopo i saluti del nuovo dirigente scolastico dell’ISA 11 di Vezzano Ligure, Marcello Lupo, e l’introduzione del sindaco Massimo Bertoni, la parola passerà agli esperti della Ditta CIR FOOD, affidataria del servizio di refezione scolastica vezzanese. Il Dr. Giorgio Olivieri, responsabile commerciale, presenterà l’azienda, subito dopo Sara Canepa dell’ufficio prodotto tratterà della metodologia di scelta e accreditamento dei fornitori nonché delle caratteristiche dell’appalto vezzanese, con particolare riferimento ai fornitori locali. A concludere Matteo Bellomonte del’Ufficio qualità e sicurezza, presenterà il piano di ispezioni, analisi e controlli a tutela del rispetto della qualità del servizio. L’Assessore alla Pubblica Istruzione Nadia Lombardi invita tutta la popolazione a partecipare.