Vezzano Ligure, il M5S: "Siamo sempre stati contrari al biodigestore"

Sarzana - Val di Magra - "Il Movimento cinque stelle di Vezzano Ligure non è rimasto, come molti insinuano, ai margini della discussione sull'impianto del biodigestore, la cui realizzazione è ipotizzata in prossimità dell'impianto di Cdr. Vogliamo chiarire se ce ne fosse bisogno, che il nostro gruppo è sempre stato contrario alla costruzione di tale impianto anche per le molteplici criticità ad esso collegate". Lo afferma il gruppo consiliare del M5S vezzanese, intervenendo nel dibattito in corso sulla realizzazione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti organici.



"Vogliamo salvaguardare sia la salute e la sicurezza di coloro che abitano nella zona circostante sia il nostro amato territorio che riteniamo sia già stato abbondantemente sfregiato con la realizzazione dell'impianto di Saliceti. Il Movimento cinque stelle di Vezzano Ligure è stata la prima forza politica ad opporsi all'ipotesi del nuovo impianto del biodigestore quando altre forze politiche vezzanesi a cominciare dal primo cittadino si sono dichiarate "non contrarie all'impianto" e pertanto favorevoli alla costruzione.

Solo quando sono cominciate le proteste da parte della cittadinanza sia la destra che la sinistra hanno ritrattato la loro posizione. Quindi diciamo a gran voce: "No al biodigestore", concludono i grillini di Vezzano Ligure.