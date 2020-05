Verde e decoro, Sarzana all'opera

Sarzana - Val di Magra - Da alcuni giorni ha preso il via a Sarzana una serie di interventi di riqualificazione del patrimonio verde comunale, comprensivo di rasatura erba, pulizia dei percorsi ciclo pedonali e aree verdi scolastiche. Due le determinazioni dirigenziali (n. 60 e n.61) che hanno autorizzato gli interventi suddivisi in sei lotti per altrettanti quartieri e che prevedono un investimento complessivo di oltre 86mila euro, per tre mesi di manutenzione garantita (maggio- giugno e luglio).



Si tratta dei quartieri di

FORTEZZA NAVE S.MICHELE SARZANELLO

FALCINELLO - GRISEI - GHIAIA

BATTIFOLLO CROCIATA

MARINELLA - SAN LAZZARO

S.CATERINA - OLMO - BOETTOLA - TRINITA' - PONTI DI FERRO

BRADIA CENTRO STORICO



A questi interventi si aggiungono quelli in carico ai tre giardinieri dipendenti dell’ente che si occupano dei parchi pubblici cittadini di Porta Romana - Barontini - Piazza Vittorio Veneto - Piazza Cesare Battisti - Piazza Jurgens.



“Dal 5 maggio scorso sei squadre di manutentori sono all’opera nei vari quartieri in contemporaneità - dichiara l’assessore ai lavori pubblici Barbara Campi - è stato necessario dettare delle priorità di intervento dovute dall’esigenza di riaprire la pista ciclabile da lunedì prossimo, ferme restando le misure di distanziamento sociale e di protezione individuale come da disposizioni nazionali e ordinanza sindacale. Fra le priorità è stata inserita la manutenzione delle rotatorie. I termini dell’appalto prevedono in 30 giorni consecutivi di lavoro la conclusione di tutti gli interventi previsti nei singoli quartieri incluse aree verdi e parchi. I due mesi successivi dovranno garantire il mantenimento in condizioni ottimali degli spazi verdi su tutto il territorio”.



L'amministrazione sarzanese ha inoltre licenziato la delibera di Giunta Comunale n.51 che detta le linee di indirizzo per la gara e appalto affidamento “Riqualificazione patrimonio verde comunale – Rasatura erba strade, percorsi ciclo pedonali, aree verdi pubbliche e scolastiche - anni 2020-2021” relativi ai servizi mantenimento del decoro dei Quartieri: Battifollo, Crociata, Bradia, Centro Storico, Falcinello, Grisei Ghiaia, Fortezza Nave S. Michele, Sarzanello, Marinella, S. Lazzaro, S Caterina Olmo Boettola - Trinità Ponti di Ferro”: valore complessivo gara 250mila euro annui.