Venerdì di allerta arancione, scuole chiuse a Sarzana e Ameglia

In entrambi i comuni non apriranno cimiteri, parchi e impianti sportivi pubblici.

Sarzana - Val di Magra - "Entriamo da stasera in allerta gialla, che evolverà in arancione per tutta la giornata di domani, ho appena firmato l’ordinanza che dispone la chiusura di scuole, impianti sportivi, cimiteri e parchi pubblici cittadini. Una forte perturbazione si abbatterà sulla nostra Liguria, fate attenzione ad ogni spostamento e seguite tutte le future comunicazioni". Così il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli che in questi minuti ha adottato le misure che saranno valide per tutta la giornata di domani firmando l'ordinanza che dispone le chiusure per motivi di sicurezza.



Analoga ordinanza è stata adottata anche dal sindaco di Ameglia De Ranieri su tutto il territorio comunale.