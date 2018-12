Venerdì alla Casa della Salute sulle famiglie solidali

Sarzana - Val di Magra - Venerdì 14 dicembre a partire dalle ore 8.30, nella sala convegni della Casa della Salute avrà luogo il seminario dal titolo “Famiglie Solidali – Famiglie al Centro, un Centro per le Famiglie”, per riflettere su tematiche legate ai servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari in situazione di disagio. Il progetto, che vede capofila il Comune di Sarzana - Distretto Sociosanitario n. 19 Val di Magra, mira a realizzare servizi di intervento psicologico e socio-educativo per garantire la tutela dei minori e il sostegno alla genitorialità fragile.



“Famiglie Solidali” è un progetto di ampio respiro, approvato dalla Regione Liguria e inserito all’interno del Programma Operativo FSE Liguria 2014-2020, Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, che intende consolidare l’offerta sociale sul territorio e l’implementazione di nuove risorse in campo al fine di creare una rete territoriale di sostegno sociale migliore rispetto al passato, sia dal punto di vista qualitativo che per le modalità di accesso. Al seminario interverranno il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, il vice-sindaco di Sarzana Costantino Eretta, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il sindaco di Bolano Alberto Battilani, l’assessore regionale Sonia Viale, Roberto Mazza docente di psicologia e metodologia dei servizi sociali all’Università di Pisa e la Coordinatrice del progetto “Famiglie Solidali”, Patrizia Tempesti.



Partner operativi del progetto: Città della Spezia - soggetto capofila Distretto Sociosanitario n. 18 ‘del Golfo’, Comune di Bolano - soggetto capofila Distretto Sociosanitario n. 17 ‘Riviera e Val di Vara’; Cooperativa sociale Lindbergh; Cooperativa sociale Coopselios; Cooperativa sociale Gulliver e Associazione Val di Magra Formazione. Partner di sostegno e garanzia: il Consolato generale della Repubblica di Santo Domingo in Genova, Acli, Uepe e Ufficio scolastico provinciale.