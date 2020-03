Velox del Senato, un 2019 da oltre 2.500 sanzioni

Sarzana - Val di Magra - Sono 2.515 i verbali emessi per violazione dei limiti di velocità rilevati dall'autovelox bidirezionale sulla SS432 al Senato, nel territorio comunale arcolano, a un passo dal confine con Lerici. È emerso ieri sera in consiglio comunale in virtù dell'interpellanza con cui il consigliere di opposizione Gino Pavero (Cambiamo!) ha chiesto lumi a tutto campo sullo strumento, in funzione da oltre quattro anni. “Il rilevatore – ha spiegato l'assessore Massimiliano Nardi, titolare della delega alla Polizia locale – il Comune lo ha noleggiato nell'ottobre 2016 dalla società Service Net 21. Si tratta di un noleggio di cinque anni con scadenza a settembre 2021. Non sono previste proroghe. Paghiamo un canone mensile di 602 euro comprensivo di cinquecento rilevazioni validamente accertate. Ogni ulteriore rilevazione costa 12 euro. Sono interamente a carico della Service Net 21 manutenzione, riparazioni ed eventuale spostamento dell'impianto”. L'assessore ha quindi dato il numero delle rilevazioni con conseguenti verbali registrati nel 2019: 2.515, come detto, per un totale di 250mila euro di multe incassati. E, come spiegato su richiesta di Pavero, altre multe devono ancora essere introitate dall'ente, il quale è l'unico destinatario delle somme (nulla va né alla società che noleggia il velox, né ad Anas). Somme che, ha illustrato dall'assessore, hanno un uso vincolato, come recita la norma relativa all'impiego delle sanzioni per violazioni del CdS: in particolare, il 50 per cento deve essere obbligatoriamente destinato tra segnaletica, miglioramento della sicurezza stradale, potenziamento dei controlli lungo le arterie.



Pavero ha inoltre invitato Palazzo civico “a seguire per il futuro una concezione diversa in materia di sicurezza, mettendo i tutor prima delle vie di accesso e uscita dei centri abitati, visto che non possono essere per legge collocati all'interno degli stessi”. Una visione che ha trovato concorde l'amministrazione: “La nostra intenzione è proprio mettere rilevatori agli ingressi. Questo lo possiamo fare”, ha proseguito Nardi, con rassicurazione in merito anche dalla sindaca Monica Paganini. “Così se qualcuno cammina troppo attraversando il centro abitato lo multiamo. Bisogna tutelare la sicurezza, purtroppo non sono mancate le persone investite”, ha puntualizzato il consigliere Pavero.