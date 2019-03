Veglia per i missionari martiri

Sarzana - Val di Magra - Si tiene domani 25 marzo a Sarzana, nella chiesa del monastero di clausura delle monache Clarisse, la Veglia di preghiera annuale per i missionari martiri. La Veglia è organizzata dal centro missionario diocesano in occasione dell’anniversario dell’uccisione del beato Oscar Arnulfo Romero, che ricorre oggi. Ogni anno questa iniziativa di preghiera si tiene, a turno, presso uno dei monasteri di clausura della diocesi. A presiederla, domani alle 18, sarà il vescovo Luigi Ernesto Palletti. Il tema della Giornata di quest’anno è “Per amore del mio popolo, non tacerò”. Sarà ricordato in particolare il missionario spezzino don Bruno Baldacci, di Fabiano Basso, ucciso nel 2006 nella canonica di una parrocchia della città di Vitoria, in Brasile. Tutti sono invitati ad intervenire.