Valeria Raciti, dal trionfo a Masterchef all'Hotel Santa Caterina di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Valeria Raciti, la segretaria catanese di 31 anni, reduce dalla recente vittoria di Masterchef, sarà presente al The Roof Garden Santa Caterina Park Hotel a Sarzana, venerdì 19 aprile alle 20 per presentare i sapori della sua cucina e raccogliere le opinioni dei partecipanti alla cena. Due le proposte disponibili: cena servita nella sala del "Ristorante del Re" (piano terra) o la cena a buffet nel Roof Garden. Il buffet al costo di 20 euro, con la zona gourmet studiata dalla chef. La cena Masterchef servita al costo di 50 euro prevede: cin cin di benvenuto con saluto della cucina, antipasto baccalà in oliocottura, insalatina di carciofi marinati, salsa alle mandorle, crumble olive mandorle e fiori di rosmarino. Primo riso carnaroli al profumo di limone con sorpresa di gambero rosso di Mazara del Vallo e pistacchi di Bronte, secondo triglia croccante, cupoletta di seppia e piselli su guazzetto al suo nero, infine come dolce tortelli ricotta e scorza d'arancia candita, in brodo speziato ai frutti rossi, verdurine croccanti e timo fresco.



L’evento è organizzato da Roof Garden in collaborazione con Cinqueterre Food Tour. Per partecipare è necessario prenotare al numero di telefono 347 7743371.