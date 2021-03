Vaccino, sindaca Paganini: "Pronti a chiamare, aspettiamo i dati da Asl"

Sarzana - Val di Magra - “Le telefonate non sono partite perché siamo ancora in attesa di ricevere da Asl le griglie di aggregazione relative ai gruppi di anziani che dovranno prender parte alla vaccinazione dall'8 marzo”. Lo ha spiegato stasera in apertura di consiglio comunale la sindaca di Arcola, Monica Paganini. “Noi come Comune – ha continuato la prima cittadina - siamo pronti a telefonare per avere la conferma della presenza alla vaccinazione, ma non è possibile farlo senza le coordinate che attendiamo da Asl. La segreteria ha sott'occhio la mail costantemente in attesa della comunicazione”. Nelle scorse settimane il Comune di Arcola, come gli altri enti comunali spezzini, ha inviato e poi raccolto i moduli di adesione al vaccino per gli ultra 80enni, che nel territorio arcolano sono un migliaio, circa un decimo della popolazione. Ad Arcola le vaccinazioni si terranno nella palestra adiacente le scuole medie. Attivate le pubbliche assistenze locali, che di concerto con il personale Asl formeranno le squadre addette alla vaccinazione e a tutte le operazioni ad essa connesse. Intanto, ha detto la sindaca, i soggetti in sorveglianza attiva, nell'Arcolano, sono una settantina – numero costante -, mentre i positivi oscillano “tra i 30 e i 40, dopo che prima della fine dell'anno avevamo raggiunto gli 80”; si conta anche una classe del plesso scolastico del Ponte in quarantena. Infine, dalla prima cittadina Paganini un monito affinché la cittadinanza continui a osservare scrupolosamente le norme anti contagio, anche alla luce della diffusione delle varianti.