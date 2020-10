Vaccino antinfluenzale, parte la campagna a Santo Stefano Magra

Sarzana - Val di Magra - È partita oggi, mercoledì 7 ottobre, la “Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020-2021” promossa dal Comune di Santo Stefano di Magra grazie alla preziosa collaborazione dei medici di medicina generale del territorio comunale. Per venire incontro alle numerose richieste di vaccinazione da parte della comunità locale – decisamente in numero maggiore rispetto agli autunni passati – l’Amministrazione santostefanese ha dato il via alla campagna di promozione per il vaccino contro l’influenza stagionale, vaccino che ridurrebbe sensibilmente sindromi che potrebbero essere confuse con infezione da Covid-19, nell’obiettivo di salvaguardare la salute pubblica, soprattutto per le categorie più a rischio, e limitare il congestionamento degli ospedali.



Secondo quanto previsto dalle linee guida delineate dall’Asl provinciale, l’Ac di Santo Stefano per la campagna in oggetto ha individuato un numero di telefono e uno spazio dedicato. "Per prenotare il proprio vaccino si potrà contattare il numero già attivo nei mesi scorsi per le emergenze Covid – afferma la sindaca Paola Sisti – Inoltre, per garantire una maggior sicurezza ed evitare affollamenti negli ambulatori dei medici del nostro comune, abbiamo deciso di allestire nell’Opificio Calibratura dell’Area Vaccari un nuovo ambulatorio dedicato esclusivamente alle somministrazioni del vaccino antinfluenzale".



"Esprimiamo un grande ringraziamento alla sindaca, perché non appena abbiamo chiesto aiuto per organizzare la campagna per le vaccinazioni che quest’anno ci vede in difficoltà, in seguito all’aumento di richieste, la sua risposta non ha tardato ad arrivare – raccontano i medici di famiglia del territorio comunale – L’Amministrazione si è infatti attivata subito per trovare una sede abbastanza grande da garantire le vaccinazioni in sicurezza. Ci teniamo a specificare che ogni medico vaccinerà i propri assistiti e invitiamo chi vorrà vaccinarsi a presentarsi con indumenti idonei per scoprire la spalla, dove verrà somministrata la dose. Infine ricordiamo che ad avere la precedenza saranno le persone più fragili: i pazienti sopra i 60 anni e coloro che hanno patologie croniche riconosciute con esenzione ticket"



I medici che usufruiranno del laboratorio allestito alla Vaccari sono il Dott. Alessio Romeo, la Dott.ssa Cosetta Botta, il Dott. Pierfranco Grassi, il Dottor. Mario Quadrelli e la Dott.ssa Patrizia Biggi che, secondo un calendario in via di definizione, vaccineranno i propri pazienti il Martedì, Mercoledì e Venerdì. Per prenotazioni è necessario contattare il numero 335 5857488 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 o rivolgersi al proprio medico curante.