Vaccini over 80, il Comune di Sarzana: "Chi ha presentato il modulo non deve prenotare"

Sarzana - Val di Magra - Continua la campagna vaccinale anti Covid per gli over 80, che prevede la somministrazione del vaccino a oltre 160 mila liguri.



Nel comune di Sarzana - spiega una nota di Palazzo Roderio - la campagna vaccinale, di concerto da Asl 5, è attiva da qualche settimana e sono già circa 1.600 i sarzanesi, su poco più di 1.900, che hanno aderito. I consensi sono già stati consegnati all'azienda sanitaria locale, che sta già procedendo a contattare uno a uno gli aderenti per concordare l'appuntamento della vaccinazione.



E' ora attiva la campagna regionale, che può essere utile a chi non ha già consegnato fino ad oggi il modulo al Comune di Sarzana. A questo scopo, l'amministrazione comunale sarzanese ricorda che chi ha già presentato la propria adesione al Comune non dovrà provvedere ad alcuna prenotazione in quanto, come previsto, il Comune ha provveduto alla consegna delle adesioni ricevute all'Asl 5 che, dal canto suo, ha predisposto gli elenchi e sta già contattando gli interessati per fissare l'appuntamento per la vaccinazione.



Per coloro che non avessero usufruito del servizio messo a disposizione dal Comune, sul sito di Regione Liguria https://prenotovaccino.regione.liguria.it/ sono presenti tutte le informazioni relative alla modalità di prenotazione.



Chi può prenotare e quando, se non ha già consegnato il consenso informato al Comune di Sarzana:



da oggi 17 febbraio possono prenotare anche gli over 85

dal 18 febbraio possono prenotare anche gli over 80



Come prenotare:

- online su https://prenotovaccino.regione.liguria.it/ 24 ore su 24

- numero verde 800 938 818 - dal 17 febbraio, dalle 8 alle 18 tramite gli sportelli Cup o le Asl e aziende ospedaliere (per gli orari riferirsi al sito della propria Asl od Ospedale)

- tramite le farmacie a partire dal 18 febbraio

- prossimamente (sono in fase di formalizzazione specifici accordi) tramite medici di famiglia



Documenti necessari per poter prenotare: tessera sanitaria valida e codice fiscale